Jeg og min samboer skal ha barn, og jeg bekymrer meg for om det kommer til å gå ut over parforholdet mitt. Har jeg grunn til det, tror du? Grunnen til at jeg bekymrer meg, er blant annet det jeg ser hos mange unge foreldre rundt meg.

Ta min svigerinne, for eksempel. Hun er et par år eldre enn meg og har allerede to små barn, i tillegg til en travel jobb. Og hun har nesten aldri tid til å være med på noe som er gøy. Dessuten er hun konstant stresset og sliten. Men det som virkelig bekymrer meg er likevel hvordan barna påvirker forholdet til hennes mann, altså min bror, som for øvrig også har en krevende jobb. Livet deres består av enormt mye logistikk og organisering for å få familiekabalen til å gå opp. Og det virker som de nesten aldri har tid til hverandre, eller orker å finne på noe sammen.