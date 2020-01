Få ting lager så mye skam hos foreldrene som at barn ikke helt får det til sosialt. Og foreldrene som kommer til meg, ser tynget ut. Det er tydelig at de føler at de kommer for sent, at de skulle ha forstått eller tatt tak for lenge siden. De er bekymret for 16-åringen som isolerer seg på rommet med gaming og ikke har venner. Broren på 14 er helt annerledes. Mer utadvendt, aktiv med idrett og har mange venner. Er det for sent for storebror? Har foreldrene gjort alt galt? Finnes det noen vei nå?

Far: Det er sikkert ikke uvanlig at tenåringsgutter sitter og gamer mye. Men vår sønn gjør nærmest utelukkende det. Han har veldig lite sosial kontakt med jevnaldrende. Og ingen kompiser – det bekymrer meg mest.