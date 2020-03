I tjue år har den vært rammen om våre hverdager. For våre tre døtre er det barndomshjemmet. I perioder har det vært smurt inn med kaviar og prim. I andre perioder dekket av foundation og concealer. Det har vært champagne og melk. Støy og gøy. Krangel og kjærlighet. Men nå, i salgsprosessen, er det ikke lenger et hjem, men en drøm om hvordan livet kan være.

Drømmen om et hverdagsliv har endret seg mens vi har bodd her. En nabo solgte leiligheten sin på slutten av nittitallet. Hun tok bildene selv. Dansken hun bodde med, hadde hun veltet over ende på sofaen, slik at han ikke ble så synlig på bildet. Hun tømte ikke det overfylte askebegeret, kastet ikke avisbunken i hjørnet.