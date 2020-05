Det tar 20 sekunder å synge førsteverset av «Happy birthday» to ganger. Den britiske seniorforskeren Phillippa Lally tror den nye vanen til mange av hennes landsmenn blir å tenke på bursdagssangen når de vasker hendene – også etter koronakrisen. Det er rådet de har fått for ikke å spre smitte: Syng to ganger, så er hendene rene.

Hvis du spør Google om hvor lang tid det tar å endre en vane, kommer Pippa Lallys navn opp tidlig. Hun er seniorforsker ved avdeling for adferdsvitenskap og helse ved prestisjetunge University College London. I 2009 presenterte hun og hennes forskerteam en studie hvor de hadde fulgt 96 personer over en lang periode. Tema: Vaner.