Jeg møtte en mann på Tinder for noen måneder siden, og vi har hatt et kjærlig, intenst og spennende forhold. Han har uttrykt at han har følelser for meg og at han liker meg godt. Vi har hatt daglig kontakt og sendt hverandre bilder og oppdateringer av hva som skjer i livene våre når vi ikke er sammen.

Noen uker etter at jeg traff ham, la jeg ned Tinder-profilen min. Jeg spurte ikke om han gjorde det samme. Men etter hvert kjente jeg på en uro, det var noe som ikke stemte. Så jeg bestemte meg for å sjekke om han fortsatt var på der.