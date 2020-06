Foreldreparet Martin og Kristin har vært sammen siden de var tenåringer. De traff hverandre i utlandet, og han kommer fra et land langt borte fra Norge. Martin reiste hit for kjærligheten, og det kan jeg forstå etter å ha sett varmen dem imellom. De har fått to barn. Og det er hans måte å møte seksåringen Nora på som gjør at de kommer til kontoret mitt.