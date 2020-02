Dagny, Tromsøs største popsuksess siden Espen Lind og Lene Marlin, er sent ute og fullstendig klar over det. Marlin ga ut debutalbumet sitt da hun var 19, Sigrid var 22, Billie Eilish 18 da When We All Fall Asleep, Where Do We Go? snudde bransjen opp ned. Dagny Norvoll Sandvik er et halvt år unna three o og heldigvis bare noen måneder unna sitt første albumslipp. Hit-alarmen er slått på. Singelen «Come over» kom i går og ble umiddelbart listet som «ukens låt» på P3.

Nå småblør hun fra fingeren fordi hun har bitt negler. Hun får hjelp av storesøsteren Juna som ikke bare er søster, men også day to day-manager, tour manager, make up-ansvarlig, Dagnys samboer på Grünerløkka i Oslo og kjæreste med trommisen i Dagnys band. «Poteten», kalles hun.