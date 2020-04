Er du for veik? For vaklende? For brå? Hva er egentlig den ideelle oppdragerstilen og foreldretypen?

Det er blant spørsmålene som reises i ukens episode av Foreldrekoden. Sendingen er et opptak fra live-arrangementet i Kulturkirken Jakob i Oslo i januar i år.

Er du autoritativ?

Overskriften for denne sendingen er altså ulike sider ved moderne barneoppdragelse, med oppdragerstiler som et hovedtema.

Ifølge Hedvig Montgomery skiller forskningen hovedsakelig mellom tre typer:

Den ettergivende

Den autoritære

Den autoritative

I tillegg kommer en stor gruppe som vakler mellom alle stilene. Litt for hard den ene dagen, litt for mild og utydelig den neste, i et forsøk på å kompensere for strengheten dagen før.

Blant de ulike stilene er det den autoritative stilen som er til barnets beste.

– De autoritative foreldrene er dem som leder på en trygg måte, men som også tar innspill fra barna, sier Montgomery.

På papiret kan det synes lett. I episoden utforsker og diskuterer vi utfordringene i praksis.

Tor Stenersen

– Full enighet en umulighet

Et annet viktig tema er hva som skjer når foreldrene har ulike blikk på barneoppdragelsen. Ifølge Montgomery er det en utbredt misforståelse at mest mulig foreldrelikhet og enighet i enhver situasjon er det beste for barnet.

– Det er en umulighet. Foreldre kommer fra ulikt sted og er forskjellige som personer. Og barna har sannsynligvis godt av å se at vi er ulike, sier Montgomery i episoden.

– Å tilstrebe full likhet synes jeg faktisk er et ødeleggende råd. For man risikerer at foreldrene blir en slags kompakt voksenmur mot barnet, også i situasjoner hvor det hadde vært helt fint med diskusjon.

Privat

Respekt, sinne og krangling

I sendingen svarer Montgomery også på spørsmål fra salen.

Blant annet om hvordan man håndterer sinne, hvordan foreldre får barnets respekt og hvor skadelig det er med foreldres krangling foran barna.

