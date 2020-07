De første kveldene dukket det opp tre–fire gjester. Så kom en russegjeng, noen amerikanere og et par unge mormonere. Etter to uker var køen nærmest konstant – og forble det. Selv i 20 minus ventet folk tålmodig på en bit av det absolutt hotteste Oslo kunne by på i matveien i 1970: en av de åtte pizzaene på menyen hos Peppes.

50 år senere er det koronastille i kjellerlokalene på Solli plass, der norsk pizza-historie startet. Men stadig serveres det Peppes Pizza her. I tillegg kan du spise den på 77 andre filialer fra Alta til Kristiansand, eventuelt ringe etter en av de drøyt to millioner takeaway-pizzaene de kjører ut årlig.