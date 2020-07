Jeg tror det var radiokanalen P4 som surret i bakgrunnen. En fyr fortalte at han hadde kjøpt en vin med 13,5 prosent. Så spøkte de med at det var penger ut av vinduet, for alle visste at vin under 14 prosent bare var ræl uansett. Jeg lo selv.

For myten om at viner med høy prosent er kvalitetsmessig overlegen, er så inngrodd i Norge at jeg frykter jeg selv rekker gå av pensjon uten å ha klart å få bukt med den. Hva bunner myten i?