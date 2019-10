Hva er det med relativt ukjente Steigen? Eller for å spørre mer spesifikt: Hva er det med den bitte lille plassen Nordskot, som får to av Norges mest meritterte eventyrere til å kjøpe hver sin øy her? De har reist verden rundt, så hva finner Børge Ousland og Randi Skaug her som de ikke finner andre steder?

– Stillheten, sier Randi Skaug.