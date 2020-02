Vil du by på en overraskelse? Bak en lukket pai.

Det virker kanskje litt rart å tenke på, men konseptet pai er en konserveringsmetode. En måte å behandle mat på slik at den kunne holde seg lengst mulig. Ingenting slår konseptet overflod av penger, tid og vellyst når det kommer til matkreativitet. Litt ekkelt er det kanskje, men det kan virke som om moren til alle paier faktisk gikk under navnet placenta (morkake). Det skal ha vært mange lag med hvetedeig fylt med sauemelkost og toppet med honning.

Fordi former og fat var kostbare ting, ga det mening å bake flere like paibunner og fylle dem med overskuddsvarer. Satte man et pailokk på, var fyllet innpakket og kunne lagres. Attpåtil suget deigen opp saften fra hva enn man puttet i paien.