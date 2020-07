Hun vet hvordan det er å stikke opp av forsamlinger. Hun har fått kommentarer som: «Hvordan er været der oppe?» Beskjed om at hun er for høy til å fortjene venner. Hun kan føle at alle ser henne uansett hvor lite lyst hun har til å synes. Hanna Hjeltnes er 16 år gammel. Hun er 183 centimeter lang, og hun har ikke alltid vært glad i alle de centimeterne.

På håndballen kom det slengbemerkninger om «hun kjempen». Og det er ikke alltid noen å få blikkontakt med når man rager over vennene sine.