Årets krim-overraskelse

Madame Patience Portefeux er en 53 år gammel enke som mistet alt da hennes suksessrike ektemann brått døde over middagsbordet. Døtrene er flyttet hjemmefra, og hun bruker pengene hun tjener som oversetter for politiet, til å betale pleiehjem for sin stadig sykere mor.

Moren er jøde fra Wien, mens faren var en driftig fransk-tunisisk smugler. Patience vet dermed det meste om både jiddisk kultur, arabisk språk og ulovlig varefrakt over grenser. Politiets overvåkingstjeneste bruker henne som frilanser når de skal oversette avlyttede samtaler mellom arabiske hasj-smuglere, så på snedigste Breaking Bad-vis har den franske enken brått 1,2 tonn cannabis av beste sort i kjelleren.

Heldigvis har hun jobbnotatene fulle av folk som trenger nye cannabisforsyninger, så hun setter i gang med å bygge opp igjen formuen hun mistet da mannen tok kvelden. Patience Portefeux blir glamorøs narkobaronesse i en verden av sjuskete gatelangere. Gjennom 192 kjappe sider i Hannelore Cayres lettleste, medrivende roman blir vi med Patience bakover i familiehistorien hennes.

Gjennom The Godmother – den engelske oversettelsen ble sluppet nå i år – forteller hun om moren som slapp unna nazistene, faren som skjøt innbruddstyver og gravde dem ned i hagen, døtrene som ble strengt oppdratt og sus-og-dus-livet som brått tok slutt. Samtidig gir avlyttingen og hennes egen bakgrunn varm innsikt i det franske immigrantlivet, og mot slutten topper det hele seg med den kinesiske nabokonen som ufrivillig blir involvert i hasj-dramaet.

Alt dette er limt sammen av de nydeligste beskrivelser av turer til luksushotell i Sveits, foreldrenes rare og beskyttende bondegård, desperate pårørende på pleiehjemmet og arabergangstere kledd i PSG-drakter og skamdyre magetasker.

The Godmother er like deler spennende narkokrim og vakre memoarer, og på sitt besnærende vis er den korte romanen blytung samtidig som den er lekende lett. Dette er den fineste, rareste og mest originale spenningsromanen du kommer til å lese i 2019.

Prisvinnende suksess

Hannelore Cayre var ikke overraskende 53 år, samme alder som sin heltinne Patience Portefeux, da hun begynte på La Daronne. Boken ble en suksess i hjemlandet Frankrike, hvor den ble tildelt den prestisjetunge Prix du polar européen for beste krimroman på fransk eller oversatt til fransk. Boken ble så oversatt til engelsk for utgivelse i 2019 under navnet The Godmother, og er blitt møtt med strålende anmeldelser. Mange anmeldere trekker frem Cayres bakgrunn som forsvarsadvokat, men den nye krimstjernen har også jobbet i årevis som filmregissør og manusforfatter, og på starten av 2000-tallet skrev hun en kvartett krimromaner om den ganske så mislykkede advokaten Christophe Leibowitz-Berthier.