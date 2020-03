Tre skadede kropper ligger fanget i et juv. De trenger hjelp, men å redde dem opp er lettere sagt enn gjort. For de fleste virker oppgaven umulig. Likevel sitter trebarnsmor Anne Marthe Limstrand i toppen av fjellsiden. Hun har pigger under skoene og isøks i hånden.

Før nedturen starter, tar hun to 200-meterstau tas ut av sekken. Kanskje er det bortgåtte turgåere hun møter der nede. Kanskje er det hardt skadede klatrere. Reddes må de uansett. De kan jo ikke ligge der nede og dø alene.