«Klarer ikke, kan ikke, får det ikke til».

Lyder det som et kjent refreng?

Barn som snakker seg selv ned er svært vanlig, påpeker psykolog Hedvig Montgomery i ukens episode av Foreldrekoden. Det starter for alvor i syv-åtteårsalderen.

– For noen kan det vare livet ut hvis du ikke får bremset det, sier Montgomery i podkasten.

Velger å være pessimist

Selv om «fenomenet» setter for alvor inn i skolealder, sås det allerede i barnehagealder frø i barna om troen på egne evner.

– Det handler om hvordan du tenker om deg selv. Tenker du at du skal prøve igjen og igjen – «til slutt får jeg det til». Eller tenker du at «enten prøver jeg én gang og får det til, ellers er jeg dum.

Når barna kommer opp i skolealder handler det ikke bare om å få til lek og spill.

– Problemet er at de ofte ikke vet hva som skal til for å få ting til. For eksempel lekser. Og siden de ikke vet det, er det nesten lettest å si: «Dette går aldri bra».

Hvorfor?

– For da slipper de å sette seg i en situasjon der de ikke får det til.

Fort gjort å trå feil

Montgomery understreker at dette dels har med personlighet å gjøre. Men en stor del kommer også an på hvordan foreldre og miljø ellers responderer på nedsnakkingen.

I ukens episode får du en rekke tips og råd om hva du kan og bør si for å motivere og oppmuntre barna. Og hva du absolutt ikke bør si. For her er fort gjort å trå feil.

