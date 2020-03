– Nå har vi delt boken i to bind for å gjøre den mindre massiv, sier Morten Helgesen.

Han viser oss rundt i rommet over garasjen hjemme på Skrautvål i Valdres. Her er boklager, pakkedisk, bod og treningsrom i skjønn forening. Langs den ene veggen står kasser fylt med den fjerde og siste utgaven av Norges fjelltopper over 2000 meter. Da den første utgaven kom for 15 år siden, sto han og kona Julia Helgesen her og pakket til langt på natt. Interessen for den overgikk all forventning.