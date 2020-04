Fenomenet kan høres ut som ren magi: Elver som flyter rett over oss. De er ikke synlige og har ikke navn. De er lengre enn Nilen og frakter like mye vann som Amazonas, over avstander så lange som fra Karibia til Norge.

De kalles himmelelver, og de er viktigere enn Golfstrømmen for å opprettholde en levelig temperatur ved polarsirkelen.