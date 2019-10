Vinmonopolet rigger hyllene før julestemningen setter inn for alvor. Utvalget av musserende blir bredere. Flere flaskestørrelser, både store og små, er på plass. Men det som virkelig sjarmerte meg i senk denne gangen er to druer jeg tror mange av dere kommer til å elske, nemlig Chenin Blanc og Grenache. Ikke bare smaker de ypperlig til tradisjonell norsk julemat. De er hyggelig priset, tilgjengelig og svært lett å like. Er du klar for et dypdykk?

En gang, før jeg kunne noe om vin, fortalte en polansatt til meg at Chenin Blanc var druen hun rett og slett ikke kunne leve uten. Den hadde alt. Friskhet. Fylde. Allsidighet. Var ikke jeg enig, spurte hun?