Moren beskriver sin voksne sønn som en uansvarlig sosiopat som lever på siden av samfunnet. Og hun er usikker på hvordan hun bør forholde seg til ham. Skal hun for eksempel fortsette å betale regninger for ham som blir sendt til henne? Dette var tema for noen uker siden, og mange har kommentert innlegget i etterkant. Kommentarene spriker i ulike retninger.

En av innsenderne skriver blant annet følgende: «Hvorfor stiller du ikke spørsmålstegn ved mors rolle i de tidligere årene til sønnen? Jeg tipper at gutten ikke ble født til denne verden som en hasjrøykende og pengekrevende sosiopat. I svaret ditt opplever jeg at mor settes i nærmest en slags offerrolle, uten noen ansvarliggjøring for hva som skjedde da det begynte å gå galt med sønnen i utgangspunktet.