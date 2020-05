Har uker med hjemmekarantene, hjemmekontor, hjemmeskole, nedstengt samfunn og strenge reiserestriksjoner gjort at vi har mer sex i de tusen hjem? All den tid vi er blitt tvunget til å holde oss hjemme i ukevis, er det kanskje rimelig å anta at vi har hatt sex oftere enn ellers, så sant vi har en partner, vel å merke. I så fall kan vi kanskje også forvente en babyboom ved juletider eller deromkring.

Men selv om det intuitivt kan virke som et sannsynlig scenario, er det langt fra sikkert at det stemmer. En fersk seksualundersøkelse fra Storbritannia tilsier i alle fall ikke en slik effekt.