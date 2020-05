Ungdommens tapte vår: – Jeg har sluttet å se frem til ting. Jeg orker ikke bli skuffet igjen.

Trassige. Sure. Mutte. De smeller med dører, himler med øynene, setter aldri inn i oppvaskmaskinen, og viker ditt blikk. Slike bilder er klisjéfylte, kanskje karikerte, men innrøm: De ligger der som et bakteppe når du snakker om ungdom. De står sjelden først i sympatirekken. Det blir ikke bedre av avisoppslag om «koronafester» eller at de klynger seg sammen på fotballbaner og i nabolag mens vi andre, lydige og tro, holder avstand.

Så når noen syter over spolert russetid, en festival som blir avlyst, en helgetur som slettes fra kalenderen – hva så? Det går over, har vi sagt. Vi tar det igjen. Vi må alle bidra i dugnaden. Bestemor kan dø. Farfar kan få en slange ned i halsen. Det du går glipp av, blir så smått. Dessuten bor du i et land som flyter videre når andre bukker under.