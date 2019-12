Siste kveld i året har kommet, og tåken ligger tett over Grefsenkollen i Oslo. Marianne Dønnessen er på vei inn i skogen med hengekøye, sovepose og turutstyr i ryggsekken.

– Jeg liker å møte det nye året i naturen. Det gir mulighet til refleksjon over året som har vært, og jeg tenker at jeg senker terskelen for å dra på tur i året som kommer, forklarer hun.