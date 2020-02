I et laboratorium på NTNU i Trondheim setter forsker Catherine Nordgård flere beholdere med hvitt pulver på benken foran seg. Dette er vitaminer og mineraler som hun og kollega Kurt Ingar Draget har på laboratoriet.

– Alt dette kan vi bruke for å lage et kosttilskudd til for eksempel hud, hår eller negler. Så det er bare å veie opp og putte oppi det vi vil, sier Nordgård.