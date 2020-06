Tidligere styrte jeg alltid unna forgjengelige matretter. Det er så frustrerende når pannekaken faller sammen allerede på vei fra kjøkkenet og ut til gjestene. Men så skjønte jeg at det finnes både tid og sted for disse oppblåste deilighetene likevel: når som helst ved kjøkkenbordet. Får du bare pannekaken over dit slik at alle får et lite glimt av Askepott i den fluffy kjolen, så vil bildet av den sitte i det indre lenge etter at ballkjolen klappet sammen. Og smaken, den er der fortsatt!

Denne retten kan du enten lage i teflon- eller i støpejernspanne. I én stor panne som du serverer kakebiter fra, eller i flere små panner. Støpejern holder bedre på varmen, noe som gjør at det tar litt lengre tid før pannekaken synker sammen. Til gjengjeld trengs det litt mer smør i stekepannen for at innholdet ikke skal sitte fast.