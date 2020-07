Jeg står ovenfor et umulig valg. Min samboers syn på oppdragelse er i så sterk strid med mitt syn at jeg kjenner forakt for ham etter episoder hvor han har irettesatt barna. Vi har vært igjennom det som er av kurs og veiledning. Han endrer seg ikke. Det er slik at jeg gruer meg for å la dem være alene sammen. Det er ikke snakk om noe ulovlig, men det er absolutt ikke bra.

Derfor klarer ikke jeg å være nær ham, for han sårer våre barn. Jeg greier ikke se forbi dette og se alt det som er bra med ham og oss.