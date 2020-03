Hedvig Montgomery: Mor var mobbeoffer. Er sønnen også på vei dit?

Vi kommer alle fra et sted, et sted hvor vi selv har vært små, selv har opplevd en oppvekst. Det kan være vakre minner, men for de fleste er det ikke bare varme som kommer når de tenker på egen barndom. Å oppdra egne barn kan være et ganske brutalt møte med ting du kanskje føler deg ferdig med eller til og med helt hadde glemt. Og det kan gjøre det vanskelig å møte ditt barns utfordringer på en voksen måte. Sårene fra egen barndom kan være for store. Foreldreparet som kommer til meg på kontoret i dag, minner meg om dette.