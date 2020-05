Jøss, her kan de ikke ha åpent? Bak de store glassvinduene lyser en enslig lampe i et hjørne. Ikke et menneske å se.

Dørene er lukket, så vi må ringe på. Med albuen. En ung kvinne kommer til syne i tussmørket. Hun trykker på en knapp fra innsiden, løper tilbake til resepsjonen og ber oss ta på antiback før vi kommer bort til henne.