Nylig var store deler av elevene ved Flatåsen skole i Trondheim slått ut av influensa. Rektor Hilde Klungsøyr ble intervjuet i media. Men det som pirret nysgjerrigheten mest, var bildet av et vinglass på kontoret. Var det sånn at lærerne tjuvstartet helgen når elevene var syke? Party på lærerværelset?

Sannheten var hakket mer kjedelig. Rektor Klungsøyr liker stil når hun drikker sin Pepsi Max. Hun velger glass med stett, også på hverdager. Og jeg kjente at det sildret av glede i brystkassen. Takk, rektor for at du minnet meg på at glass er en stor del av drikkeopplevelsen, enten du drikker alkohol eller ikke.