Jeg er en dame som snart blir 70, men som får høre at jeg ser mye yngre ut. Mange tror meg ikke når jeg sier hvor gammel jeg er. Dette har aldri vært noen «sak» for meg, jeg har heller aldri farget hår eller fikset på utseendet.

Jeg har vært gift to ganger, begge gangene var det jeg som gikk. Har aldri følt på det med konvensjoner i form av papir på hva eller hvem man har «lov» å ha samhold med. I etterkant ser jeg at jeg aldri var der 100 prosent i noen av mine to ekteskap.