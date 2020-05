Om verden fortsatt hadde vært slik den var for ikke så lenge siden, kunne han muligens ha sittet sammen med kona på øverste dekk på et cruiseskip et sted i Middelhavet nå og kjent kreftene vende tilbake.

Det ville ikke ha stått på pengene. Det gikk ikke lang tid fra Frode Berg, som i en klassisk scene fra den kalde krigen, subbet over den russisk-litauiske grensen og ble utvekslet med to spiondømte russere til en beskjemmet norsk stat satte 4,3 millioner kroner inn på kontoen hans. En oppreisning for det han hadde gjennomlevd i Lefortovo-fengselet.