Paret har sin andre time hos meg. Forrige gang snakket vi om manglende søskenkjærlighet. Foreldrene opplever at sønnen Thomas (7) fort blir aggressiv og fysisk mot datteren Julie (10). Han føler seg underlegen storesøsteren, og foreldrene føler seg maktesløse. De prøver å stanse kranglene, men mislykkes. I forrige time fikk de i hjemmelekse ikke å gripe så fort inn i barnas krangler og å snakke mer med Thomas. Denne gangen uroer de seg for et annet problem: utstrakt skjermbruk.