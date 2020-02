Drømmen om barn som leker sammen, støtter hverandre og gjør hverandre gode, er kanskje en av de fineste vi har. Og når vi kommer hjem med et småsøsken fra fødeavdelingen, er det dette vi håper. For vårt indre ser vi for oss så mange fine søskenøyeblikk, kanskje husker vi noen fra vår egen barndom som vi henter frem med litt ekstra rosafilter.