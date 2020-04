– Du, nå har de satt opp nye koronabenker i skogen her oppe, med tre meters avstand, så det er helt trygt. Er ikke det flott?

Jo, det er det. Mamma er vekselvis kjempebegeistret for alle slike krigsaktige tiltak og livredd for korona. Vi er jo i risikogruppen begge to, så vi praktiserer sosial avstand med stor iver. Særlig mamma.