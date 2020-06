Brygg deg denne russiske sommerdrikken

Mange av dere har garantert lagt merke til at jeg er over gjennomsnittet opptatt av gammelt brød. Jeg har blant annet presentert italiensk pappa al pomodoro (tomat- og brødsuppe), brødsalaten panzanella, syrisk fattoush (pitasalat) og fransk løk- og brødsuppe for dere. Nå er tiden kommet for noe av det morsomste: det russiske brødølet kvass!

Kvass er ikke et øl man blir full av. Det er en styrkedrikk med omtrent samme alkoholprosent som surmelk. En syrlig sak som barn, voksne, fattige og rike har drukket sommermånedene igjennom siden drikken ble unnfanget en gang tidlig i middelalderen.