For meg var det et definerende øyeblikk. TV-kokken sto julepyntet og skulle forklare hvilken vin som passet aller best til norsk julemat. Dette var den gangen jeg ikke kunne noe som helst om vin, og jeg fant kjapt frem noe å notere med. Han anbefalte en «syrefrisk Riesling med mineralitet og høy stofflighet. Gjerne fra Pfalz». Jeg kikket ned på lappen. Jeg kunne jo se at det var norsk, det som sto der, men ordene ga likevel ingen mening.

Og det var da jeg bestemte meg: Det må være mulig å formidle vin på en forståelig måte. Ikke minst må det være mulig å komme med konkrete tips til julematen. Så her har du dem! Seks utvalgte viner som dekker absolutt alle behov.