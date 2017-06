Billedkunstner Lise Simonnæs liker at kjøkkenet er lite og funksjonelt. Tomannsboligen like ved Holmendammen i Oslo deler hun med ektemannen Johan Grieg Alberts.

– Vi har en åpen løsning, og det er hyggelig å stå her å lage mat, mens venner, barn og barnebarn er i stuen. Min far var arkitekt og jeg er oppvokst med hans lille «laboratoriekjøkken», han var opptatt av funksjonalismen. Selv om funksjon er viktig, så er jeg veldig opptatt av det estetiske. Jeg jobber jo med komposisjon, så det skal harmonere. Dette er vårt kjøkken nummer to. Vi startet opp med IKEA, men har byttet til KVIK og corianplate.