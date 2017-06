Så det ene ledet til det andre, og jeg begynte å fundere over hvor bekymringsløst fortidens historiefortellere må ha hatt det. Hvis for eksempel Pelsjegerliv-forfatteren Helge Ingstad fortalte at han var blitt kjent med en gjeng indianere ved Clearwater-elven, så hadde han det. Ingen etterlyste bilder, video, podcastversjon eller om han hadde en strategi for å spre fortellingen sin i sosiale medier.

Saken er: Det jeg så, skjedde så fort at jeg rakk ikke å ta opp telefonen som lå i brystlommen. Jeg har ingen bilder. Ingen video. Ingen «some»-strategi. Bare en historie.