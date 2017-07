Skal vi bidra positivt, må vi øve på å tåle det negative. Vi vil gjerne så vel. Men ikke alle velmente gjerninger fører frem. Noen ganger blir det tvert om. I denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser har jeg i dag har kommet til bokstaven O. Det er O for Ordne- og fiksefølelsen.

Allerede på fødeavdelingen er vi utstyrt med et sett grunnleggende følelser. Vi har noen affektive programmer medbrakt. Vi deler dem med andre pattedyr. De tjener vår tilpasning til livets utfordringer. Ett av disse er simpelthen omsorg og kjærlighet. Dette er følelsene som skaper tilknytning. Det er et toveisforhold. Barnet søker tilknytning, især drevet av angsten for å være alene. Foreldrene kjenner omsorgen og handler deretter.