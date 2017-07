Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

I A-magasinet for noen uker siden var det en mann som skrev at han flere ganger har valgt å avslutte forhold pga. manglende ønske om sex fra kvinnens side. Jeg kjente meg umiddelbart igjen i det han skrev. Jeg opplever det samme som ham. Du skrev i ditt svar at «kvinners mest typiske unnlatelsessynd i kjærlighetslivet handler om manglende seksuell interesse og initiativ». Det tror jeg du har helt rett i.