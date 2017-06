Fergen fra Kragerø gled gjennom trange sund, forbi holmer, hytter, fritidsbåter, øyer og skjær. Solen seiret over regn og skyer og sendte et glødende lys over hav og landskap.

Vi gikk av på Tårnbrygga på Jomfruland og leide sykler som tok oss forbi fyret, langs hovedveien, mellom kyr og gjennom grinder.