«This is hard», sier Bob Harris – spilt av Bill Murray – før han griper mikrofonen og litt motvillig gyver løs på Roxy Musics More Than This i en karaokebar i Tokyo i Sofia Coppola-filmen Lost in Translation. Men replikken «dette er vanskelig» fantes ikke i Coppolas manus, ifølge filmskaperen selv, den kom spontant fra Murray under innspillingen av scenen.

Alle som har stått og klamret seg til en mikrofon som dunster av pils og sprit og ventet på første verselinje av Like a Virgin eller Total Eclipse of the Heart, kan forstå skuespillerens utbrudd. Få skrider til karaokeskjermen med samme letthet som Bill Murrays motspiller Scarlett Johansson (Charlotte) når hun i nevnte film fremfører Brass in Pocket av The Pretenders.