Jeg stiller meg bak alle paroler som handler om å komme seg ut døren og høste av naturen. Altfor langt bak, dessverre. Det handler mye om at jeg ikke er spesielt begeistret for skogen, der det meste vokser, men trekkes mer mot mørke sjødyp og skrinne vidder.

Dessuten handler det om at jeg er en praktisk mann og synes det bør være en viss balanse i kost/nytte-regnskapet. Alt som ikke blir matauk, som å dorge makrell eller plukke blåbær, synes jeg er mer praktisk å overlate til proffe. For i disse lokalmattider er det fulltidssankere å finne over hele landet, bare hør med grønnsakshandleren din eller en restaurant som baserer seg på lokale sesonger.