Uteskolen: Stedet for bortkomne

Det finnes et T-banestopp i Oslo som heter Makrellbekken. For de fleste fremstår stoppet som et hvilket som helst annet stopp, men det er det altså ikke. Det er nemlig ingen som bor der og derfor er det heller ingen som kommer på med mindre de en gang har gått av. Makrellbekken er stoppet for bortkomne. Det er et sted for de som ikke vet hvor de er eller som har glemt hvor de skal.

Bare tenk på navnet. Har du noen gang hørt om makrell som svømmer i en bekk? To kilometer fra havet? Ikke er det en bekk der heller. I hvert fall ingen vi har sett. Egentlig er det rart at ikke flere snakker mer om det.