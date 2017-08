Uteskolen: Turistens klage

Den siste kvelden i Portugal, i den fine kjedsomhet som kan oppstå mot slutten av en ferietur, ruslet vi langs stranden og kastet noen steiner. Luften var varm, lyset vakkert. Sønnen min fant en pinne og risset opp Norge i sanden. Jeg vet ikke om han hadde noen tanke med det. Det slo meg som komisk tydelig symbolikk, der jeg gikk og lengtet hjem, og tenkte at nå får det være slutt på disse behagelige sydenturene, nå må jeg våge meg ut på norgesferie, jeg også, få familien over fjellet og oppover Vestlandet.

Vi tror vi må til utlandet, vi er livredde for å skuffe ungene, så vi polstrer dem mot ruskevær og kaldt badevann. Men ferie handler mest om å komme litt bort fra det vante, gjøre noe annet, gjøre noe sammen. Slik at oppmerksomheten kan vende tilbake, slik at man igjen kan se og sanse verden. Det er hva nye omgivelser kan gi oss. Selvfølgelig må det ikke være i Kroatia eller Portugal. Det kan like gjerne være i Byrkjelo eller Ballangen.