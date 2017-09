Spesialvinslipp: Ti tips til deg som elsker italiensk vin

Når spesialpolene slipper viner fra Burgund, overnatter de ivrigste kundene utenfor inngangsdøren en uke. Da de slapp moden vin fra Bordeaux og champagne i toppdivisjon, var jeg panegyrisk. Så hvorfor er jeg langt mer lunken når spesialpolet denne gangen slipper 265 viner, de fleste fra Italia? Vinene holder jo utvilsomt svært høy kvalitet. Det er mange smaker her du sjelden eller aldri får tak i ellers. Fordi jeg rett og slett sliter med å formidle det til et bredere publikum. Det er for sært og for smalt.

Vi har syv spesialpol i Norge. Det er polet i Valkendorfsgaten i Bergen, Hamar, CC-Vest, Aker brygge, Sandefjord, Sandnes og Valentinlyst i Trondheim som er såkalte spesialpol. Når de åpner dørene torsdag 7. September er satsingsområdene Liguria og Lombardia nord i Italia. Har du reist i områdene rundt Genova? Da har du sett Liguria.