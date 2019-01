– Det er telefon til deg. Det er moren din.

Jeanette Roede er tyve år og reiser rundt i verden med ungdomsorganisasjonen Up with People. De turnerer med et show, og denne kvelden gjør hun seg klar til å danse i en liten, tysk by. Dette er før SMS og valgfri ringetone, bare denne lille, iltre fasttelefonen på veggen bak scenen.