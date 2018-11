OK, så forsvant denne høsten også i terninger og kort og brett og regelhefter. Vi har åpnet esker og glidelåsposer, trykker pappfigurer ut av billig kartong, krøpet under sofaer for å finne brikken som forsvant, og vi har spilt.

Alt for å finne fram til årets beste spill slik at de mørke ukene kan fylles av dårlige vinnere og enda dårligere tapere.