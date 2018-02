Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken.

Min mann og jeg har sklidd mer og mer fra hverandre de senere årene, etter å ha vært gift i overkant av 20 år. Jeg vokste selv opp med foreldre som aldri viste hverandre kjærtegn eller noe form for ømhet eller varme, og jeg er skremt av tanken på at vi også kan bli et sånt ektepar.