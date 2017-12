Frode Thuen svarer hver uke på spørsmål fra leserne. Her er de mest leste rådene fra ham i året som gikk. (Alle A-magasinets artikler ligger bak betalingsmur):

Hun har vært gift med mannen sin i 20 år, men møtte en mann som vippet henne av pinnen. Da skrev hun til Frode Thuen:

– Er jeg en egoistisk kjerring som fortjener at ektefellen finner ut hva jeg driver med, og eventuelt går fra meg?

Dette ble det mest leste svaret fra Frode Thuen i 2017.

Da de hadde vært kjærester i ett år skrev hun til Frode Thuen og spurte rett ut: Er han den rette?

Dette var hennes dilemma: Han hadde aldri vært i et forhold før han møtte henne. Han hadde aldri hatt sommerferie, jobben hans var både yrke og hobby. Familien hans hadde hun aldri møtt. Hun følte seg rett og slett som «et gratis hotell med sex inkludert».

– Så jeg lurer på om grunnen er at han er en enkel mann uten erfaring/oppdragelse, eller om grunnen rett og slett er at han ikke ønsker å satse på meg. Hva tror du?

Mens kvinner forventer at menn gidder å lytte, er det akseptert at de selv ikke trenger å vedlikeholde seksualiteten, ifølge en mann med fire forhold bak seg. Han har fulgt gode råd, men har ikke hatt hellet med seg:

– Jeg lykkes åpenbart litt med mine nøkler, for når jeg etter en 10–15 års tid er gått lei og bryter ut, er partnerne mine blitt overrasket og forundret over hva som er så feil.

Etter at årets snakkis tok av, skrev en mannelig leser til Frode Thuen:

– Jeg er en fortvilet mann i slutten av 50-årene som står i fare for å bli anklaget for seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen. Etter hvert som denne kampanjen har «tatt av», er jeg redd det bare er et tidsspørsmål før mine gamle synder innhenter meg. For jeg har ved flere anledninger drevet med tilnærminger overfor yngre kvinnelige kolleger som antagelig mange vil beskrive som seksuelt trakasserende.

Innsenderen var livredd for at tidligere kvinnelige kolleger skulle stå frem med sine historier og knytte dem til han.

– Hvordan bør jeg i så fall forholde meg til slike avsløringer?

Hun er ikke interessert i sex - og han kan ikke leve et liv uten sex og nærhet. Slik beskrev en leser forholdet han var i. Han spurte Frode Thuen rett ut:

– Er det realistisk at sexlivet blir bra igjen, eller må jeg vente at det for alltid vil være slik som det er nå? Håper du kan gi noen velmenende råd. Tror det er mange av oss der ute som er i tilsvarende situasjon.

Innsender: «Jeg visste svært lite om personlighetsforstyrrelser, helt til jeg for noen år siden innså at jeg hadde gått fra den ene med slik problematikk (min far), til den andre (min kjæreste). Da fikk jeg virkeligheten midt i fleisen, for å si det mildt, og det ble slutt på min livsløgn.

Kan ikke du bidra til at flere får øynene opp for personlighetsforstyrrelser, og kan du ikke skrive noe om hvordan slike tilstander oppstår? Jeg tror jo ikke at noen blir født med personlighetsforstyrrelse.»

Hun forelsket seg intenst i en mann hun traff på et jobbseminar. Det ble imidlertid aldri noe mer mellom dem, men i ettertid har hun brukt mye tid på å lure på om de gjorde det riktige:

– Ville det vært så galt om vi hadde gått inn i et forhold? Ville det vært galt å unne seg et streif av lykke? Ville det være så ille å være utro og nyte å være sammen med en jeg virkelig elsker fra dypet av min sjel?

For en tid siden fortalte en fortvilet mor Frode Thuen om datteren sin i femte klasse, som nylig hadde opplevde å bli utestengt fra venninnegjengen. Dette hadde skjedd nærmest fra den ene dagen til den andre, uten at datteren skjønte hvorfor.

Frode Thuen ga flere råd om hva moren burde gjøre.

Hvor lenge holder mannen hennes ut med en ME-syk partner? Frode Thuen anbefaler flere verktøy. Han lurer nemlig på om innsenderen og hans syke kone påvirker hverandre gjensidig til å legge lokk over mye av det som er vanskelig med sykdommen din.

– For å beskytte hverandre, kanskje?

– Jeg har hatt et forhold på si i snart to år til en kvinne som er en god del yngre enn meg, og dette forholdet volder meg stadig større kvaler. Til nå har jeg på en måte klart å trenere dilemmaet, ved å love at jeg skal flytte ut hjemmefra, men at jeg bare må finne en passende anledning. Dette kommer jeg imidlertid ikke unna med lenger, så nå må jeg virkelig bestemme meg, innrømmet en leser og spurte Frode Thuen: